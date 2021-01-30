Хриплый голос назвали предвестником рака

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Международного Фонд рака легких сообщил, что изменение голоса может указывать на онкологическое заболевание.

По данным специалистов, хрипота может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетк.

В результате это вызывает ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки, пишет издание Express.

В фонде отмечают, что указанные симптомы не является широко распространенными. Так, в Великобритании с раком легких на хрипоту жаловался только один процент пациентов.

Другими симптомами могут являться изменение формы пальцев, проблемы с глотанием (дисфагия), отек лица или шеи, постоянная боль в груди или плече.

В то же время к основным признакам заболевания относятся кашель, который не проходит более двух-трех недель, постоянные инфекции грудной клетки, одышка и усталость.

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева ранее заявила, что при онкологических заболеваниях человек больше потеет, а у тела формируется "запах несвежего мяса".