Врач рассказала, как определить рак по запаху

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Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что необычный запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме и неправильной работы некоторых органов.

В эфире телеканала "Россия-1" она указала, что при онкологических заболеваниях человек больше потеет, а у тела формируется "запах несвежего мяса".

Врач пояснила, что во время борьбы с раком организм вырабатывает "фактор некроза опухоли", который и повышает температуру тела.

Кроме того, специалист указала, что от диабетиков часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками, а при проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака.

В первом случае речь идет о снижении уровня инсулина, когда "глюкоза не входит в клетки, а они должны как-то вырабатывать энергию и поэтому переходят на жиры".

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