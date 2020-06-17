Главный онколог Москвы стал почетным членом Ассоциации хирургов США

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Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов.

"Мне было приятно узнать, что в этом году моя кандидатура была предложена и получила единогласное одобрение", – рассказал Хатьков РИА Новости.

По его словам, выдвинуть кандидатуру позволили успехи Московского клинического научного центра.

"Меня номинировали иностранные коллеги, с которыми мы много работаем в области развития малоинвазивных хирургических технологий в онкологии", – указал Хатьков.

Членов Ассоциации выбирают из американских хирургов, как правило, не ниже уровня профессора. Ассоциация устроена по типу российской Академии наук.

Выборы проходят ежегодно, в них может участвовать ограниченное количество людей. В закрытом голосовании участвуют ведущие хирурги страны, добавил специалист.

Он отметил, что этой Ассоциации 140 лет, и за все это время всего 99 человек стали ее почетными членами.

Ранее Хатьков рассказал, что во всех взрослых поликлиниках столицы начали работать онкокураторы. Они консультируют пациентов и направляют к нужным специалистам.