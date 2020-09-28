Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

Фото: depositphotos/belchonock

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил неочевидные признаки инсульта.

В частности, специалист указал, на какие критерии следует обращать внимание, помимо известных симптомов, вроде асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия.

Например, причиной заболевания может послужить гипертонический криз, онемение или покалывания в области щеки, языка и кисти, а также слабость в кисти и головная боль с рвотой.

Кроме того, могут встречаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах, передает портал "Ura.ru".

Если симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, то необходимо пройти обследование. "В течение года может произойти уже настоящий инсульт", – сказал Гайфутдинов.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова ранее рекомендовала регулярно совершать поездки на велосипеде для снижения риска возникновения рака и инсульта.