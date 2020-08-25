Ученые доказали, что переливание крови помогает при лечении инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые-медики и биологи из Университета Западной Виргинии доказали, что переливание крови помогает при лечении инсульта, сообщается в журнале Nature Communications. Специалисты проводили опыты на 333 мышах.

По мнению исследователей, уменьшение системной реакции после переливания является следствием снижения при замещении крови уровня белка MMP-9 – матриксной металлопротеиназы-9, вызывающего разрушение ГЭБ, деградацию внеклеточного матрикса и эволюцию ишемии головного мозга, с чем связаны многие последствия инсульта.

Ученые надеятся, что их исследование поможет разработать новый метод лечения пациентов, перенесших инсульт.

Ранее специалист рассказала о способе снизить риск возникновения рака и инсульта. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рекомендовала регулярно совершать поездки на велосипеде. По ее словам, эффективность данного способа показало исследование, проведенное в 1991 году.