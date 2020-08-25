Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова пришли к выводу, что лекарственная форма витамина В1 в высоких дозах способствует подавлению клеток рака легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГУ.
"Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые", – говорится в сообщении.
Специалисты пояснили, что кокарбоксилаза входит в состав лекарств, которые назначаются людям с сахарным диабетом, почечной, печеночной или сердечной недостаточностью и при ряде других заболеваний. По словам ученых, вещество необходимо применять в комбинации с другими средствами.
Для подтверждения своей теории учены провели эксперимент на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.
Ранее российский хирург Ренат Хайров рассказал, с чем может быть связано развитие рака у здорового человека. Среди наиболее явных факторов, по словам медицинского специалиста, считается пассивное курение.
Как уточнил врач, вдыхание сигаретного дыма, особенно частое, может серьезно навредить здоровью человека. Риску подвержены и люди, у которых нет зависимости от никотина и курения. Медик пояснил, что табачный дым сокращает способность иммунной системы уничтожать раковые клетки.
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