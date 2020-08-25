Врач рассказал, почему развивается рак легких у здорового человека

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Российский хирург Ренат Хайров рассказал, с чем может быть связано развитие рака у здорового человека. Среди факторов, по словам медицинского специалиста, пассивное курение, сообщает "Вечерняя Москва".

Как уточнил врач, вдыхание сигаретного дыма, особенно частое, может серьезно навредить здоровью человека. Риску подвержены люди, у которых нет зависимости от никотина и курения. Медик поясняет, табачный дым сокращает способность иммунной системы уничтожать раковые клетки.

В результате вдыхание дыма от табачной продукции повышает развитие онкологии (рака легких) на 20-30%. "Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях, иначе курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курит в одиночестве", – обращает внимание Хайров.

Ко всему прочему, он сказал, что пассивное курение также способствует раку крови, мозга, а также приводит к болезням сердца. Еще дым приводит к пищевым аллергиям и провоцирует бронхиальную астму.

Ранее говорилось, что в Москве увеличилась выявляемость рака кожи на ранней стадии. С 30 июля в городских поликлиниках можно пройти бесплатный скрининг на выявление самых распространенных видов рака.