Кабмин разработал ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабинет министров разработал целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, 13 февраля по этому вопросу состоялось совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой и врачами-онкологами.

"Вчера мы встречались с Татьяной Алексеевной (Голиковой) и нашими сотрудниками правительства с детскими онкологами, очень подробно обсуждали, как организовано лечение, какие есть проблемы. Хочу сказать, что правительством разработан целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением онкологии, особенно у детей", – приводит словам Мишустина РИА Новости.

Премьер уточнил, что эти меры должны решить несколько проблем. Речь, по его словам, о повышении качества медицинских препаратов, а также ликвидации их нехватки.

Ранее сообщалось, что в России должен заработать онкологический регистр. Регистр онкобольных планируют создать в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он поможет отслеживать лечение пациентов с раком на всех стадиях.

15 февраля – Международный день детей, больных раком. Его ежегодно отмечают более чем в 90 странах мира под патронатом Международного общества детских онкологов. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

В декабре прошлого года стало известно, что столичные власти передали два принадлежащих городу здания на юго-западе столицы благотворительному фонду "Добрый дом". Там организуют социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Москву на лечение со всей России. Здание передали фонду в безвозмездное пользование на 10 лет.