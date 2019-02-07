Онкологический регистр заработает с июля в России

В России онкологический регистр должен заработать в июле текущего года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"Я так надеюсь, с июля этого года будет внедрен цифровой контур онкологический… это будет дорожная карта ведения каждого больного", – сказала Скворцова в эфире "Вести ФМ".
Регистр онкобольных планируют создать в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он поможет отслеживать лечение пациентов с раком на всех стадиях.
Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что большая часть онкологических заболеваний превратились из смертельных в хронические. Он отметил, что если в 1991 году в России выживало примерно 7%-10% с острым лимфобластным лейкозом, то в настоящее время этот показатель достиг 90%.
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