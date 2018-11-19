Онколог рассказал о росте числа вылечившихся от рака детей в России

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Большая часть онкологических заболеваний превратились из смертельных в хронические. Такое заявление сделал главный детский онколог-гематолог Минздрава России, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, передает "Интерфакс".

"Стали превращаться в хронические, прогрессирующие заболевания, в ряде случаев требующие пожизненного медицинского контроля", – отметил Румянцев.

Он отметил, что если в 1991 году в России выживало примерно 7%-10% с острым лимфобластным лейкозом, то в настоящее время этот показатель достиг 90%. "Сегодня при самых различных эмбриональных опухолях головного мозга при использовании комбинированного лечения выздоравливает более 70% детей", – подчеркнул представитель Минздрава.

Кроме того, в течение 10 лет в России может появиться регистр онкопациентов, в котором будет содержаться данные о полученном лечении. Это позволит устранить дефекты медицинского контроля.

Ранее врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин рассказал о наиболее частых онкологических заболеваниях в России. По его словам, таковыми являются рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин.