В Москве появится гостиница для онкобольных детей из регионов

Фото: благотворительный фонд "Добрый дом"

Столичные власти передали два принадлежащих городу здания на юго-западе столицы благотворительному фонду "Добрый дом". Там организуют социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Москву на лечение со всей России, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По распоряжению Сергея Собянина здания передали фонду в безвозмездное пользование на 10 лет. Ракова рассказала, что фонд обратился с такой просьбой и власти ее поддержали и оперативно рассмотрели.

"Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения", – пояснила она.

В среднем ребенок, получивший направление на лечение в столицу, проводит в онкологической больнице около 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев проходит процедуры в клинике. На этот период семье и понадобится помощь с размещением.

Фонду передали здания, расположенные на улице Нагорной, доме 22, корпусе 1, и доме 22, корпусе 1, строении 1. Их площадь составляет 3,6 и 3 тысячи квадратных метров соответственно.

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