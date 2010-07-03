В столице хотят открыть Центр Глинки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу создания в Москве Центра Глинки. В нем планируется разместить постоянно действующую выставку-музей "Доброта и милосердие", с которой выступал Фонд "Доктор Лиза". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

"Уполномоченный по правам ребенка провела встречу с представителями фонда "Доктор Лиза": главой фонда Глебом Глинкой и директором фонда Натальей Авиловой. Авилова рассказала, что сотрудники организации, а также родные и коллеги Елизаветы Глинки планируют открыть Центр уже в текущем году", – сказано в сообщении.

Экспозиция будет рассказывать о самой Глинке, о благотворительности, филантропах и о людях, нуждающихся в помощи. Кузнецова выразила готовность прийти на открытие и самой помочь сделать что-то для выставки. Она выразила надежду, что друзья и знакомые Глинки также помогут в создании Центра.

Ранее стало известно, что в Москве приступили к съемкам художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Картина расскажет об одном дне из жизни основательницы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.

Елизавета Глинка известна своей правозащитной деятельностью и благотворительностью. В 2007 году она основала международную общественную организацию "Справедливая помощь" для поддержки умирающих онкобольных, бездомных и нуждающихся. Как глава фонда Елизавета Глинка регулярно посещала Донбасс, возила гуманитарную помощь в Сирию. Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.