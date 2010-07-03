В Москве начались съемки фильма "Доктор Лиза"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В Москве приступили к съемкам художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Картина расскажет об одном дне из жизни основательницы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Кит".

Как уточнил представитель киностудии, "лента основана на воспоминаниях Елизаветы Петровны и ее друзей".

По сюжету фильма, Елизавета Глинка и ее муж Глеб готовятся отпраздновать 30-летний юбилей свадьбы. Елизавета Глинка решает ненадолго зайти в свой фонд, где на нее сваливается череда ежедневных дел. В съемках примут участие Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг и Анджей Хыра.

По словам режиссера Оксаны Карас, она не стремится создать фильм-памятник, а выявить социальный и художественный потенциал ленты. Ранее сообщалось, что фильм "Доктор Лиза" получил господдержку.

Елизавета Глинка широко известна своей правозащитной деятельностью и благотворительностью. В 2007 году она основала международную общественную организацию "Справедливая помощь" для поддержки умирающих онкобольных, бездомных и нуждающихся. Как глава фонда Елизавета Глинка регулярно посещала Донбасс и привозила гуманитарную помощь в Сирию. Она погибла во время одной из таких гуманитарных миссий − при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ 25 декабря 2016 года.

