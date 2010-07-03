Фото: liza.fund

Центр Лизы Глинки планируется открыть на Пятницкой улице в центре столицы. Кроме того, недалеко от офиса могут установить памятник филантропу, сообщает "Интерфакс".

Об этом говорилось на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и вдовцом правозащитницы Глебом Глинкой. Подробностями мероприятия поделилась советник спикера Думы Анастасия Кашеварова.

По ее словам, скоро на экраны выйдет фильм о Елизавете Глинке. Его предпоказ пройдет в Госдуме, куда пригласят съемочную группу, родных, друзей Глинки и тех, кто с ней работал. Также в Думе решили организовать выставку, посвященную правозащитнице.

Кашеварова добавила, что Володин дружил с Глинкой. "Он и ряд депутатов по его просьбе взяли на попечительство ее структуры по оказанию помощи людям. Дело доктора Лизы должно продолжаться, а на встрече как раз и обсуждались вопросы поддержки фонда", – отметила советник спикера.

Она поделилась, что в 2019 и 2020 годах фонду "Доктор Лиза" окажут благотворительную финансовую помощь из личных средств Володина и ряда депутатов.

Ранее стало известно, что в Москве приступили к съемкам художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Картина расскажет об одном дне из жизни основательницы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.

Елизавета Глинка известна своей правозащитной деятельностью и благотворительностью. В 2007 году она основала международную общественную организацию "Справедливая помощь" для поддержки умирающих онкобольных, бездомных и нуждающихся. Как глава фонда Елизавета Глинка регулярно посещала Донбасс, возила гуманитарную помощь в Сирию.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.