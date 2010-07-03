В Сочи появится мемориал жертвам авиакатастрофы над Черным морем

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Памятник погибшим в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года планируют установить в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Среди жертв крушения Ту-154 были военные, артисты и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Подобрать подходящий участок для мемориала мэрию попросил депутат Госдумы Николай Антошкин. Место выбрали на набережной реки Мзымта. На этой территории уже стоят памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам специалистов, на набережной хватит места для нового мемориала. Монумент в виде двухметровой раскрытой книги создали на деньги родственников погибших и меценатов. На страницах изображен самолет и перечислены имена жертв.

"Предложение по установке памятника на этом участке направлено на согласование в министерство обороны", – сказано в сообщении.

Направлявшееся в Сирию воздушное судно потерпело крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. На борту были 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Никто из них не выжил. Останки людей и обломки самолета нашли в 1,7 километра от берега.

В апреле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу создания в Москве Центра Глинки. В нем собираются разместить постоянно действующую выставку-музей "Доброта и милосердие", с которой выступал Фонд "Доктор Лиза".

