Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:27

В Сочи появится мемориал жертвам авиакатастрофы над Черным морем

происшествия

16:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Памятник погибшим в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года планируют установить в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Среди жертв крушения Ту-154 были военные, артисты и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Подобрать подходящий участок для мемориала мэрию попросил депутат Госдумы Николай Антошкин. Место выбрали на набережной реки Мзымта. На этой территории уже стоят памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам специалистов, на набережной хватит места для нового мемориала. Монумент в виде двухметровой раскрытой книги создали на деньги родственников погибших и меценатов. На страницах изображен самолет и перечислены имена жертв.

"Предложение по установке памятника на этом участке направлено на согласование в министерство обороны", – сказано в сообщении.

Направлявшееся в Сирию воздушное судно потерпело крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. На борту были 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Никто из них не выжил. Останки людей и обломки самолета нашли в 1,7 километра от берега.

В апреле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу создания в Москве Центра Глинки. В нем собираются разместить постоянно действующую выставку-музей "Доброта и милосердие", с которой выступал Фонд "Доктор Лиза".

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика