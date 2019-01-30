Мемориальную доску дирижеру Халилову откроют в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Мемориальную доску дирижеру Валерию Халилову, который погиб при крушении Ту-154 в 2016 году, откроют 30 января, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Мемориальную доску разместят слева от главного входа в здание Российской академии музыки имени Гнесиных.

"Торжественное открытие мемориальной доски состоится 30 января в 12:00, оно приурочено ко дню рождения дирижера – в этом году ему исполнилось бы 67 лет", – говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, авторами доски стали народный художник России скульптор Михаил Переяславец и заслуженный архитектор Вячеслав Бухаев.

"Валерий Халилов изображен за работой, он дирижирует оркестром, который не виден наблюдателю. Слева от него расположены тамбуршток (атрибут военного дирижера, напоминающий небольшую трость, который используется для подачи команд оркестру при выполнении строевых приемов), лира, духовые инструменты, а также знамя", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

Ранее сообщалось, что имя Халилова присвоили Московскому военно-музыкальному училищу.

Главный военный дирижер России Валерий Халилов погиб а авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Это военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.