В Москве увеличилась выявляемость рака кожи на ранней стадии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице за 10 лет выявляемость рака кожи на ранней стадии увеличилась с 71 процента в 2008 году до 82 процентов в 2018 году благодаря программе "Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве", сообщил директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.
По его словам, среди всех онкологических заболеваний рак кожи занимает одно из лидирующих мест.
"Однако в настоящее время благодаря развитию медицинских технологий удалось достичь довольно высокой эффективности лечения пациентов с меланомой, если болезнь обнаружить на ранней стадии", – приводятся слова Потекаева на портале мэра и правительства Москвы.
Специалист подчеркнул, что раннее выявление онкологических заболеваний является одной из основных задач столичного здравоохранения. По его словам, в городе созданы все условия для раннего выявления злокачественных новообразований.
С 30 июля в городских поликлиниках можно пройти бесплатный скрининг на выявление самых распространенных видов рака.
Онкообследование доступно для жителей с московским полисом ОМС. Чтобы пройти его, на сайте департамента здравоохранения нужно выбрать поликлинику, позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. С собой нужно взять паспорт и московский полис ОМС. Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Бесплатное обследование организовали в 66 медучреждениях.
В феврале стало известно, что москвичам с онкологическими заболеваниями разрешат обращаться за помощью по полису ОМС в две частные клиники столицы – в АО "Медицина" и Европейский медицинский центр. Там пациентам доступны лучевая терапия, ПЭТ-диагностика, химиотерапия.
Специалист ответила на вопросы москвичей об онкоскрининге
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