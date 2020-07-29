Москвичей пригласили на бесплатный онкоскрининг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичных поликлиниках в четверг, 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний.
Пройти онкоскрининг можно бесплатно в 66 медучреждениях. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, сделать это можно до конца августа.
"Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний — это раннее выявление патологий. С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования. Именно поэтому мы запускаем специальную программу бесплатной диагностики наиболее распространенных видов онкологии", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что в программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний.
В частности, женщин от 18 до 39 лет приглашают сделать УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Девушки старше 18 лет также могут пройти диагностику шейки матки. В свою очередь мужчинам в возрасте от 45 лет рекомендуют сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).
Записаться на обследование можно на сайте столичного департамента здравоохранения. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента.
Американские ученые ранее выяснили, что недостаток или отсутствие физической активности может быть связано с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: