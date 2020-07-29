Москвичей пригласили на бесплатный онкоскрининг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных поликлиниках в четверг, 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний.

Пройти онкоскрининг можно бесплатно в 66 медучреждениях. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, сделать это можно до конца августа.

"Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний — это раннее выявление патологий. С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования. Именно поэтому мы запускаем специальную программу бесплатной диагностики наиболее распространенных видов онкологии", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний.

В частности, женщин от 18 до 39 лет приглашают сделать УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Девушки старше 18 лет также могут пройти диагностику шейки матки. В свою очередь мужчинам в возрасте от 45 лет рекомендуют сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).

Записаться на обследование можно на сайте столичного департамента здравоохранения. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента.

Американские ученые ранее выяснили, что недостаток или отсутствие физической активности может быть связано с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.