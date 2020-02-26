Онколог рассказал о факторах, вызывающих рак

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ученые из Канадского института перспективных исследований предположили, что рак может развиваться путем передачи от человека к человеку за счет микробов. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения эту идею отрицает, некоторые специалисты указывают на влияние психосоматических причин на заболеваемость, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По мнению врача-онколога, химиотерапевта Юрия Мишина, рак может развиваться одновременно и на физиологическом, и на психологическом уровнях. В качестве катализатора специалист называет неправильное питание, нездоровый образ жизни и чрезмерный стресс.
Мишин объяснил, что потенциальные раковые клетки есть в каждом живом организме, но в опухоль они переходят в очагах хронического воспаления – например эрозиях, папилломах, рубцах. Кроме того, спровоцировать онкологическое новообразование, по мнению врача, могут инфекции, в частности, в печени.
Фактор, который может помочь выздоровлению, – вера в исцеление и психологический настрой пациента.
"Не раз замечал, что у пациента, доверяющего врачам и вообще верящего в успешное лечение, опухоль развивается медленно. И наоборот: человек, поставивший на себе крест, вмиг сгорает из-за того, что его съедает внутренний враг", – объяснил Мишин.
Он признал важность одновременного лечения тела и занятий с психотерапевтами.
Что касается возможности перехода заболевания от человека к человеку, то онколог объяснил подобное явление накопленным стрессом. Зачастую, как считает врач, родственники и близкие пациента настолько тяжело переживают болезнь, что очень часто провоцируют заболевание и у себя.
"По моим наблюдениям, до 40 процентов родственников в течение 4 лет после смерти больного также заболевают раком. Я считаю, что рак заразен. Но заразен он психологически", – подчеркнул эксперт.
Накануне сообщалось, что в субботу, 29 февраля, жители Москвы смогут посетить бесплатный онкоскрининг. В 50 поликлиниках города проверят пациентов на шесть видов онкологических заболеваний. Прием будет идти с 9:00 до 18:00.
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