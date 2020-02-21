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Наука

12:50

Онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Иммунотерапию можно считать самым действенным способом борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс, передает РИА Новости.

"Самое эффективное сегодня в онкологии – это иммунная онкология, которая реализуется <…> при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года", – рассказал специалист.

На конгрессе Немецкого онкологического общества эксперт объяснил, что новое средство позволяет перевести определенные лимфомы из категории неизлечимых в категорию частично излечимых. Главным образом значительных успехов удалось достичь в лечении рака крови.

В четверг, 20 февраля, Брунс принял участие в подписании договора о сотрудничестве между Ассоциацией онкологов России, Немецким онкологическим обществом и форумом Коха – Мечникова. На конгрессе пройдут более 300 мероприятий, посвященных борьбе против рака.

Ранее сообщалось, что российский кабмин разработал перечень мер для совершенствования лечения онкобольных детей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, речь идет о повышении качества медицинских препаратов и ликвидации дефицита.

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