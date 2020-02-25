Бесплатный онкоскрининг будет доступен в Москве в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в столице в субботу, 29 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожанам будет доступна ранняя диагностика шести видов онкологических заболеваний в 50 поликлиниках. Речь идет о раке легких, молочной железы, предстательной железы, шейки матки, колоректальном раке.

Прием продлится с 9:00 до 18:00, запись не нужна. Анализы можно будет сдать с 9:00 до 16:00. Нужно быть прикрепленным к одной из столичных поликлиник, взять с собой паспорт и московский полис ОМС.

Проверить родинки и пигментные новообразования кожи можно в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах с 9:00 до 16:00. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (499) 558-58-28.

Москвичам, зарегистрированным на mos.ru и оформившим соответствующую подписку, отправят результаты анализов по электронной почте. Итоги исследований можно также забрать в течение семи дней в поликлинике, где пациент прошел обследование.

Подробная информация об акции, адреса и режим работы поликлиник есть на сайте департамента здравоохранения.

В начале месяца стало известно, что в шести клиниках Москвы оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту. Они помогают определить опухоль и подобрать лечение, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В марте 2020 года поставят еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов.

В январе Сергей Собянин сообщил, что в столице почти 100% онкологических больных обеспечены обезболивающими лекарствами. По его словам, обеспеченность лекарствами стала гораздо выше во многом благодаря тому, что отечественные предприятия стали выпускать свои препараты.