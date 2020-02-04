Врач рассказал, как часто нужно обследоваться на наличие онкологии

В Роспотребнадзоре рассказали, какие факторы влияют на развитие рака. Отмечается, что около 30 процентов всех случаев заболевания онкологией имеют непосредственное отношение к недостаточной физической активности и нездоровому питанию. Кроме того, свой вклад в эту статистику вносит употребление табака, а также алкоголя. Разбираемся, существуют ли способы минимизировать риски развития рака.



Почему развивается рак?

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Роспотребнадзоре напомнили, что под раком подразумеваются онкологические заболевания, которые характеризуются неконтролируемым и быстрым развитием клеток, образующих опухоль. Одними из самых распространенных видов онкологии считается рак легких (2,09 миллиона случаев смерти), молочной железы (2,09 миллиона случаев), толстой и прямой кишки (1,80 миллиона случаев), предстательной железы (1,28 миллиона случаев), кожи (не меланомный) (1,04 миллиона случаев), а также желудка (1,03 миллиона случаев).

Вклад в развитие заболевания вносят как генетические факторы человека, так и внешние, рассказали в ведомстве. В их числе, например, ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, табачный дым, канцерогены-загрязнители пищевых продуктов (афлатоксины) и питьевой воды (мышьяк). Кроме того, сюда же относятся инфекции, вызываемые некоторыми бактериями, паразитами или вирусами.

Отмечается, что риск заболеть раком существует абсолютно у всех людей. При этом с возрастом вероятность только увеличивается. Особое внимание к своему здоровью следует проявить тем, у кого в семейной истории имеются случаи заболевания онкологией.





пресс-служба Роспотребнадзора Около 30 процентов всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре дали ряд рекомендаций по профилактике рака: речь идет о сoблюдeнии здорового образа жизни. Так, оптимальный режима сна, употребление в пищу достаточного количества овощей и фруктов, отсутствие вредных привычек и физическая активность способны минимизировать вероятность заболевания.

Кроме того, в ведомстве рассказали: прививки от онкогенных вирусов помогают организму бороться с попавшими в него вирусными частицами. "Пoэтoмy пpививкaми oт виpycoв, cпocoбных вызывaть paк, нe cтoит пpeнeбpeгaть", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также ведомство напоминает, что в 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) назвало конкретные группы продуктов, провоцирующих развитие онкологии. Например, злоупотребление красным мясом ассоциируется с колоректальным раком. Продукты глубокой переработки, в число которых входят пицца, колбасы, наггетсы и другие, тоже влияют на развитие онкологических заболеваний. А появление новообразований в толстом кишечнике, почках, пищеводе и молочных железах может быть связано с ожирением и избыточной массой тела.





пресс-служба Роспотребнадзора Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

При всем этом в Роспотребнадзоре отмечают, что даже очень чуткое отношение к собственному здоровью не может дать 100-процентную гарантию, что человек не заболеет онкологией.

"K coжaлeнию, дaжe coблюдeниe здopoвoгo oбpaзa жизни нe гapaнтиpyeт oтcyтcтвия oпyхoлeй. Пoэтoмy нeoбхoдимo peгyляpнo пpoхoдить oбcлeдoвaниe. Oбнapyжeнный нa paнних cтaдиях paк лeгкo вылeчить, a вoт нeзaмeчeнный вoвpeмя paк дeйcтвитeльнo мoжeт cтaть cмepтным пpигoвopoм", – резюмировали в ведомстве.

В Москве в феврале пройдет акция по бесплатной диагностике самых распространенных онкологических заболеваний. В частности, москвичи смогут провериться на наличие рака легких, толстого кишечника, шейки матки, молочной и предстательной желез в 50 городских поликлиниках. Что же касается рака кожи, то выявлять это заболевание будут в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения и его 15 филиалах.



Как часто надо обследоваться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Москвой 24 рассказал, что главное в онкологическом скрининге – это своевременность. По его словам, алгоритм обследования у онкологов определяется рисками. Здоровым людям специалист советует посещать врача минимум раз в год.

"Все успехи завязаны на ранней диагностике... Анализов, которые нужно сдавать для выявления рака, не так много. Есть так называемые маркеры: определенные белки, которые может вырабатывать активная опухолевая ткань", – говорит эксперт.





Евгений Черемушкин врач-онколог Но анализы не являются 100-процентными, потому что любое хроническое воспаление, стрессы и прочие факторы могут влиять на показатели.

Черемушкин также подтвердил, что риск развития рака поможет снизить здоровый образ жизни. По его словам, лидирующее место среди прочих негативных факторов занимает курение, поэтому от такой вредной привычки действительно стоит избавиться. По словам специалиста, чем меньше рисков, тем лучше.

В свою очередь, врач-онколог Михаил Ласков рассказал Москве 24, что существует прививка от одного вида онкогенных вирусов: вируса папилломы человека (HPV). По его словам, она может снизить риск развития рака шейки матки у женщин.





Михаил Ласков врач-онколог Эту прививку рекомендуется делать молодым женщинам, подросткам. Сейчас все больше данных также о том, что ее можно делать и женщинам более старшего возраста, но это пока не прописано в инструкции.

Специалист добавил, что в качестве профилактики любого вида рака действует поддержание себя в хорошей физической форме, отказ от алкоголя и сигарет.

"Собственно, это не новость. Самое интересное, что это действительно работает, в отличие от остального: переезжать в деревню, потреблять органические продукты без ГМО. Вся эта история, которую все хотят слышать, она не работает, а первое работает", – заключил Ласков.



Ефимова Мария