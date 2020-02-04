Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства.

Наиболее важными факторами при профилактике возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни. Также в ведомстве отмечают, что физическая активность, употребление овощей, фруктов и соблюдение режима сна поможет снизить риск развития онкозаболеваний.

Горожанам также напомнили о прививках от онкогенных вирусов, которые направлены на борьбу с вирусными частицами. В заключении специалисты призывают всех заниматься собственным здоровьем и регулярно проходить обследование.

"Необходимо peгyляpнo проходить обследование. Обнаруженный на ранних стадиях paк лeгкo вылeчить, a вoт нeзaмeчeнный вoвpeмя paк дeйcтвитeльнo мoжeт cтaть смертным пpигoвopoм", – заявили специалисты.

Роспотребнадзор также назвал самые распространенные виды рака. По данным ведомства, самый высокий показатель летальности от онкологии фиксируется при раке легких. На второй строчке – летальность при раке молочной железы и толстой и прямой кишки. Далее следуют рак предстательной железы, кожи и желудка.

Ранее были названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию. Оказалось, что к этому могут привести обычные перелеты на самолетах, поскольку стекла лайнеров пропускают до 47% лучей UVA, приводящих к преждевременному старению кожи.

Ученые заявляли также, что главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление. По их словам, рак возникает из-за взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.