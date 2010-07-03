Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

16:32

Ученые назвали главную причину возникновения рака

наука

Фото: depositphotos/vitanovski

Около 20% всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусами или бактериями, но главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление, сообщает MedicalXpress.

Ученые из американского Университета Северной Каролины в Шарлотте пришли к выводу, что рак возникает из-за взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.

MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.

"Постоянная бактериальная атака на клетку активирует так называемый цитоплазматический хвост, то есть внутренний сегмент белка, который может в дальнейшем спровоцировать рак", – пояснил биолог рака Пинку Мукерджи.

Однако специалисты подчеркивают, что MUC1 не всегда превращается в опасную клетку. У некоторых пациентов он продолжает выполнять противовоспалительную функцию. Однако почему это происходит, пока не выяснили.

Ранее онкологи выяснили, что слишком быстрое насыщение во время приема пищи может указывать на развитие рака печени. Объясняется, что из-за образования опухоли повышается давление в печени. Напряжение в брюшной полости и вызывает обманчивое чувство сытости.

А специалисты Медицинского центра Университета Вандербильта в США пришли к выводу, что рак легких гораздо реже диагностируют у тех людей, кто употребляет йогурт и клетчатку. Ввести эти продукты в свой рацион рекомендуют на регулярной основе.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика