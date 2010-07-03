Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Около 20% всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусами или бактериями, но главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление, сообщает MedicalXpress.



Ученые из американского Университета Северной Каролины в Шарлотте пришли к выводу, что рак возникает из-за взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.

MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.

"Постоянная бактериальная атака на клетку активирует так называемый цитоплазматический хвост, то есть внутренний сегмент белка, который может в дальнейшем спровоцировать рак", – пояснил биолог рака Пинку Мукерджи.

Однако специалисты подчеркивают, что MUC1 не всегда превращается в опасную клетку. У некоторых пациентов он продолжает выполнять противовоспалительную функцию. Однако почему это происходит, пока не выяснили.

Ранее онкологи выяснили, что слишком быстрое насыщение во время приема пищи может указывать на развитие рака печени. Объясняется, что из-за образования опухоли повышается давление в печени. Напряжение в брюшной полости и вызывает обманчивое чувство сытости.

А специалисты Медицинского центра Университета Вандербильта в США пришли к выводу, что рак легких гораздо реже диагностируют у тех людей, кто употребляет йогурт и клетчатку. Ввести эти продукты в свой рацион рекомендуют на регулярной основе.