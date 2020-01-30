Ученые назвали способ защититься от рака легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отказ от курения может спровоцировать рост здоровых клеток и восстановить частично ущерб, нанесенный никотином. Согласно исследованию, такой процесс наблюдался даже у 70-летних пациентов, сообщает Daily Mail.

Авторы отмечают, что после отказа от сигарет уничтоженные вредной привычкой клетки начинают расти и размножаться, и это помогает даже в борьбе против рака. То есть отказ от курения позволяет восстановить недостающие у заядлых курильщиков 4-10% клеток.

В исследовании использовались ткани 16 человек – курящих, некурящих и бросивших курить. 96% клеток в легких курильщиков имели генетические мутации, которых не наблюдалось у некурящих.

25% клеток имели, по крайней мере, одну мутацию, связанную с раком. При этом у бросивших курить наблюдалось в 4 раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у людей, продолжавших курить.

Ранее ученые заявили, что главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление. По их словам, рак возникает из-за взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.