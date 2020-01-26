Почти 100% онкобольных в Москве обеспечены обезболивающими средствами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Почти 100% онкологических больных обеспечены обезболивающими лекарствами в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что Московский эндокринный завод производит 95% психотропных и наркотических веществ в России, занимая лидирующую позицию в своей сфере.

"Обезболивающими лекарствами обеспечено практически 100% онкологических больных. 10 лет назад всего 40% было обеспечено. Представляете, какой масштаб беды был", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что обеспеченность лекарствами стала гораздо выше во многом благодаря тому, что отечественные предприятия стали выпускать свои препараты.

Ранее сообщалось, что в Переделкине построят геронтологический центр мирового уровня. Планируется, что его возведет французская компания – один из лидеров в области реабилитации и патронажного ухода.

Принимать в новом центре будут не только пожилых, но и инвалидов. Сергей Собянин и представитель компании подписали меморандум. Новую клинику возведут на территории уже существующего геронтологического центра "Переделкино".

