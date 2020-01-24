Столетний корпус Боткинской больницы планируют отреставрировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городской клинической больнице имени Боткина планируют отреставрировать корпус № 11. Реставрационные работы будет выполнять победитель конкурса с ограниченным участием, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что в корпусе сосредоточатся все отделения нефрологической службы: стационарные, нефрореанимации, лаборатория гемодиализа, операционная, а также поликлиника.

Здание входит в состав выявленного объекта культурного наследия регионального значения, построенного в начале XX века. Как уточняется, работа с подобными объектами требует особого подхода. Конкурсной документацией установлены требования к квалификации и опыту участников. Желающие смогут подать заявку до 27 января 2020 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы – в том числе институт Склифосовского, Морозовская – строились на пожертвования меценатов. Солдатенков распорядился выделить 2 миллиона рублей на строительство больницы. Он подчеркивал, что Москве нужна бесплатная больница для всех без различия званий, сословий и религий.

Сегодня больница имени Боткина – это крупнейший стационар в столице и в России. Здесь есть около 1 800 стационарных коек, в том числе 114 реанимационных, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. В больнице оказывают все виды лечения.

