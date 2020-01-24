Столетний корпус Боткинской больницы планируют отреставрировать

24 января, 16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В городской клинической больнице имени Боткина планируют отреставрировать корпус № 11. Реставрационные работы будет выполнять победитель конкурса с ограниченным участием, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Предполагается, что в корпусе сосредоточатся все отделения нефрологической службы: стационарные, нефрореанимации, лаборатория гемодиализа, операционная, а также поликлиника.
Здание входит в состав выявленного объекта культурного наследия регионального значения, построенного в начале XX века. Как уточняется, работа с подобными объектами требует особого подхода. Конкурсной документацией установлены требования к квалификации и опыту участников. Желающие смогут подать заявку до 27 января 2020 года.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.
Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы – в том числе институт Склифосовского, Морозовская – строились на пожертвования меценатов. Солдатенков распорядился выделить 2 миллиона рублей на строительство больницы. Он подчеркивал, что Москве нужна бесплатная больница для всех без различия званий, сословий и религий.
Сегодня больница имени Боткина – это крупнейший стационар в столице и в России. Здесь есть около 1 800 стационарных коек, в том числе 114 реанимационных, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. В больнице оказывают все виды лечения.
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