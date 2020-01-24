Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

24 января, 16:19

Столетний корпус Боткинской больницы планируют отреставрировать

город недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городской клинической больнице имени Боткина планируют отреставрировать корпус № 11. Реставрационные работы будет выполнять победитель конкурса с ограниченным участием, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что в корпусе сосредоточатся все отделения нефрологической службы: стационарные, нефрореанимации, лаборатория гемодиализа, операционная, а также поликлиника.

Здание входит в состав выявленного объекта культурного наследия регионального значения, построенного в начале XX века. Как уточняется, работа с подобными объектами требует особого подхода. Конкурсной документацией установлены требования к квалификации и опыту участников. Желающие смогут подать заявку до 27 января 2020 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы – в том числе институт Склифосовского, Морозовская – строились на пожертвования меценатов. Солдатенков распорядился выделить 2 миллиона рублей на строительство больницы. Он подчеркивал, что Москве нужна бесплатная больница для всех без различия званий, сословий и религий.

Сегодня больница имени Боткина – это крупнейший стационар в столице и в России. Здесь есть около 1 800 стационарных коек, в том числе 114 реанимационных, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. В больнице оказывают все виды лечения.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика