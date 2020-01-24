Строительство геронтологического центра для людей с инвалидностью завершат в 2023 году

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Строительство геронтологического центра для людей пожилого возраста и людей с инвалидностью планируется завершить в 2023 году. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Отмечается, что проект будет вестись французской компанией Orpea Group. Центр будет построен за счет частных инвестиций.

"Пока у нас идет разработка проектно-технической документации. В 2023 году мы предполагаем этот объект запустить", – уведомила Ракова.

В настоящее время идет формирование группы экспертов Orpea Group, которые займутся работами в Москве. Они станут анализировать состояние столичных учреждений, а также обучать российских специалистов по вопросам повышения качества оказания медицинской помощи и долговременного ухода.

Согласно проекту геронтологического центра, там будут созданы новые рабочие места в количестве 100–120 вакансий.

Ранее власти Москвы подписали меморандум о взаимопонимании с французской компанией Orpea Group, в соответствии с которым планируется строительство геронтологического центра в Переделкине. Соответствующий документ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным и генеральным директором Orpea Group Эммануэлем Массоном.