Новый медцентр в Коммунарке даст более 2,5 тысячи рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медицинский центр "Новомосковский" в ТиНАО создаст 2,5 тысячи рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства, в нем специалисты смогут проводить современную диагностику и высокотехнологичные операции.

Всего будет построено девять корпусов общей площадью 157 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1 016 коек. На данный момент общая строительная готовность медцентра составляет 60 процентов, передает Агентство "Москва".

В рамках первого этапа в сентябре 2019 года планируется завершить строительство четырех корпусов. Строительство планируется завершить в 2020 году.

Сергей Собянин ранее сообщил, что до 2022 года в ТиНАО планируется построить десять медицинских учреждений для детей и взрослых.