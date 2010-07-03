Десять медучреждений построят в ТиНАО до 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Десять медицинских учреждений для детей и взрослых планируется построить в ТиНАО до 2022 года, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, а также три подстанции скорой помощи.

"Семь лет назад к Москве присоединились новые территории. С тех пор развитие ТиНАО – один из приоритетов столицы", – написал мэр.

Он добавил, что одним из крупнейших проектов стала больница из девяти корпусов в Коммунарке. По словам мэра, в четырех из них уже идут отделочные работы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие восемь лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.

Недавно на улице Яблочкова закончили строить детско-взрослую поликлинику. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей. Сейчас в поликлинике ведется установка медицинского оборудования, благоустройство окружающей территории. По плану поликлиника должна начать работать осенью.

В здании будут находиться отделения медицинской профилактики, функциональной диагностики, блоки врачей общей практики и специалистов, кабинеты хирургии, отделение педиатрии и дневной стационар на 16 мест.