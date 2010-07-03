В Бутырском районе откроется новая поликлиника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улице Яблочкова закончили строить детско-взрослую поликлинику. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас в поликлинике ведется установка медицинского оборудование, благоустройство окружающей территории. По плану, поликлиника должна начать работать осенью.

В здании будут находиться отделения медицинской профилактики, функциональной диагностики, блоки врачей общей практики и специалистов, кабинеты хирургии, отделение педиатрии и дневной стационар на 16 мест.

Хуснуллин отметил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие 8 лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.

