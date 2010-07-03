Более 76 тыс рабочих мест появятся в АДЦ в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одной из наиболее перспективных точек роста в ТиНАО станет Административно-деловой центр (АДЦ) в поселке Коммунарка. На его территории появятся более 76 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, там уже построили административное здание, где разместились префектура Троицкого и Новомосковского округов, территориальные подразделения ряда ведомств.

Он отметил, что здание возвели по самым передовым стандартам.

"При строительстве использовались современные технологические решения, а проектирование велось с учетом строгих энергетических и экологических требований", – приводятся в сообщении слова Жидкина.

Кроме того, на территории АДЦ в Коммунарке планируют построить 1,6 миллиона квадратных метра жилья.

Ранее сообщалось, что стройку первой очереди многопрофильной больницы с роддомом проверили в Коммунарке. Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз оценили строительные и отделочные материалы и качество работ. На данный момент в зданиях расставляют и подключают медицинское оборудование, а также обустраивают инженерные системы. В многопрофильной больнице будет девять корпусов.