Работу над проектом фондохранилища для музеев в ТиНАО начнут до конца года

До конца года столичный департамент развития новых территорий начнет работу над проектом фондохранилища для 23 музеев в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина.
По его словам, уже есть концепция здания, площадь которого составит порядка 70 тысяч квадратных метров. Выставочные помещения займут 10 тысяч "квадратов", а всего в постройке собираются хранить фонды 23 музеев, включая четыре федеральных.
"Располагаться здание фондохранилища будет на территории административно-делового центра в Коммунарке", – уточнил Жидкин.
Он добавил, что концепцию может рассмотреть Сергей Собянин. После этого объект включат в Адресную инвестиционную программу.
Ранее сообщалось, что часть экспозиции ГМИИ имени Пушкина закроют для подготовки двух выставок. Открытие экспозиций запланировано на 19 июня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.