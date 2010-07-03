Работу над проектом фондохранилища для музеев в ТиНАО начнут до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца года столичный департамент развития новых территорий начнет работу над проектом фондохранилища для 23 музеев в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Владимира Жидкина.

По его словам, уже есть концепция здания, площадь которого составит порядка 70 тысяч квадратных метров. Выставочные помещения займут 10 тысяч "квадратов", а всего в постройке собираются хранить фонды 23 музеев, включая четыре федеральных.

"Располагаться здание фондохранилища будет на территории административно-делового центра в Коммунарке", – уточнил Жидкин.

Он добавил, что концепцию может рассмотреть Сергей Собянин. После этого объект включат в Адресную инвестиционную программу.

Ранее сообщалось, что часть экспозиции ГМИИ имени Пушкина закроют для подготовки двух выставок. Открытие экспозиций запланировано на 19 июня.

