Названы сроки сдачи первых корпусов больницы с роддомом в Коммунарке

Фото: stroi.mos.ru

Стройку первой очереди многопрофильной больницы с роддомом проверили в Коммунарке. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз оценили строительные и отделочные материалы и качество работ. По словам Антосенко, сейчас в зданиях расставляют и подключают медицинское оборудование, а также обустраивают инженерные системы.

"Центр экспертиз передал официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер. Выявленные нарушения участники строительства оперативно устраняют", – отметил он.

В многопрофильной больнице будет девять корпусов. Работы в лечебно-диагностическом, палатном, патологоанатомическом и вспомогательном завершат к Дню города. А инфекционный, детский, амбулаторный корпуса, а также роддом и подстанцию скорой помощи достроят в 2020-м.

Ранее на базе ГКБ № 52 открылось первое в Москве отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов с тяжелыми заболеваниями крови. В отделении установлена инновационная система обработки воздуха. Она оснащена системой "ламинарный поток", предотвращающей заражение пациентов бактериями из воздуха.

