Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 мая, 14:57

Названы сроки сдачи первых корпусов больницы с роддомом в Коммунарке

город медицина Мой район

15 мая, 14:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: stroi.mos.ru

Стройку первой очереди многопрофильной больницы с роддомом проверили в Коммунарке. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз оценили строительные и отделочные материалы и качество работ. По словам Антосенко, сейчас в зданиях расставляют и подключают медицинское оборудование, а также обустраивают инженерные системы.

"Центр экспертиз передал официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер. Выявленные нарушения участники строительства оперативно устраняют", – отметил он.

В многопрофильной больнице будет девять корпусов. Работы в лечебно-диагностическом, палатном, патологоанатомическом и вспомогательном завершат к Дню города. А инфекционный, детский, амбулаторный корпуса, а также роддом и подстанцию скорой помощи достроят в 2020-м.

Ранее на базе ГКБ № 52 открылось первое в Москве отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов с тяжелыми заболеваниями крови. В отделении установлена инновационная система обработки воздуха. Она оснащена системой "ламинарный поток", предотвращающей заражение пациентов бактериями из воздуха.

Читайте также

город медицина Мой район

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика