Геронтологический центр мирового уровня построят в Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы подписали меморандум о взаимопонимании с французской компанией Orpea Group, в соответствии с которым планируется строительство геронтологического центра в Переделкине. Документ подписали Сергей Собянин и генеральный директор Orpea Group Эммануэль Массон.

"В нашей системе работает около 30 различного рода домов престарелых. Огромное количество людей проживает там. Огромная система, которая заботится о них. Тем не менее очень важно, чтобы к этой работе подключались и частные компании. Очень рад, что к нам приходит компания с мировым именем, имеющая лучшие мировые технологии в этой области, лучшие медицинские технологии. Надеюсь, что компания не только построит геронтологический центр, но и привнесет в нашу деятельность новации в области геронтологии, медицины и ухода за пожилыми людьми. Хотел поблагодарить руководство компании за столь нужные и интересные инвестиции в Москву", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что в Москве количество людей, чей возраст превышает 80-летний рубеж, приблизилось к полумиллиону человек. И эта цифра растет. Поэтому для медицинской системы, социальной защиты Москвы ситуация формирует новые требования, сказал Собянин. "Мы должны не только содержать, но лечить, реабилитировать пожилых людей, заниматься их досугом, поддерживать их", – подчеркнул он.

Для реализации проекта правительство Москвы предоставит ORPEA Group земельный участок, расположенный на территории московского Научно-методического геронтологического центра "Переделкино". В свою очередь ORPEA Group отделает здание центра, после чего обеспечит его эксплуатацию.

В свою очередь Эммануэль Массон сообщил, что над проектом геронтологического центра работают французские архитекторы. При этом он отметил, что учреждение, которое будет построено французской компанией, адаптируют к особенностям русской культуры.

Специализацией Геронтологического центра, рассчитанного на 150 мест, станет как общий уход за пожилыми людьми, так и социальное обслуживание и реабилитация дезориентированных и ослабленных возрастных граждан. Около трети мест будет предназначено для проживания и реабилитации граждан в рамках городского социального обслуживания.

Геронтологический центр будет со всех сторон окружен лесопарковой зоной, что позволит его пациентам ежедневно гулять на свежем воздухе. В центре будут применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации. Персонал центра будет подбираться в соответствии с мировыми стандартами медицинского и социального обслуживания. На работу примут более 100 квалифицированных специалистов.

В дополнение к строительству нового центра планируется заключить с ORPEA контракт на консалтинговые услуги. Компания создаст команду европейских сотрудников для совместной с российскими врачами разработки новых форм оказания социальных услуг, соответствующих передовым мировым стандартам.

Команда ORPEA будет анализировать текущую практику, проводить диагностику, разрабатывать меры по улучшению процессов, вводить ключевые показатели эффективности, обучать и тренировать сотрудников Научно-методического геронтологического центра "Переделкино".

"Переделкино" является одним из старейших социальных учреждений Москвы. Его основали в 1911 году. Общая площадь зданий геронтологического центра составляет 21 388 квадратных метров, в том числе жилая – 4 933 и нежилая – 16 455 квадратных метров.

Центр рассчитан на проживание 250 человек, в том числе 50 мест в отделении общего типа и 200 – в четырех отделениях милосердия. Также имеется лечебно-диагностическое отделение. В настоящее время в учреждении проживает 184 человека. В центре работают 163 сотрудника, включая 37 медицинских работников.