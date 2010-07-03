Медицинский центр построят на западе Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Медицинский центр площадью около 1,9 тысячи квадратных метров построят на улице Удальцова на западе Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Москомархитектуры, у учреждения будет два надземных и один подземный этаж.

В частности, там расположатся зал лечебной физкультуры, кабинет восстановительного лечения и массажная.

Центр будет рассчитан на 100 посещений в день. Все помещения будут доступны для маломобильных граждан.

Московский областной перинатальный центр в Балашихе ранее признали лучшим в стране по результатам премии "Репродуктивное завтра России".