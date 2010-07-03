Московский областной перинатальный центр признали лучшим в России

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Московский областной перинатальный центр в Балашихе признали лучшим в стране по результатам национальной премии "Репродуктивное завтра России".

Как рассказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова, учреждение выделилось по ряду показателей.

В частности, по количеству преждевременных родов и спасенных детей с экстремально низкой массой тела, а также по проценту кесарева сечений.

Всего в конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров страны. Отмечается, что оценка участников проводилась с помощью специальной программы.

В июле сообщалось, что в перинатальном центре Балашихи у семейной пары из Подмосковья родились сразу четверо детей, один из которых весил 1,2 килограмма.