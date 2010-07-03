Гинеколог рассказала о здоровье многодетных 17-летних матерей

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Данные Росстата о пятерых 17-летних россиянках, которые в 2018 году родили пятого ребенка, прокомментировала ИА "НСН" акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники "Доктор Лидер" Евгения Балашова. Специалист предположила, что юные многодетные матери проживают в регионах Северного Кавказа, а беременности могли быть многоплодными.

Врач напомнила, что на Северном Кавказе принято рано выдавать девушек замуж. Нередко они вступают в брак с мужчинами гораздо старше себя, и у них быстро рождаются дети. "Конечно, это рекордсменки, родившие по пятеро детей. Не исключаю, что это были многоплодные беременности", – пояснила Балашова. По ее словам, "в юном возрасте это возможно, но все равно это колоссальная нагрузка на неокрепший организм". Как подчеркнула акушер-гинеколог, тело юной девушки "еще не полностью сформировано для того, чтобы полноценно выносить, красиво родить и остаться здоровой".

Медик призналась, что ей бы "очень хотелось обследовать этих молодых мам, чтобы понять, насколько они сохранны по всем системам органов". Она не исключила, что девушки "достаточно истощены" им требуется "большое реабилитационное восстановление". Как отметила Балашова, даже в 24 года – пик плодовитости – женщине нужно примерно четыре года, чтобы прийти в форму после беременности и родов.

Согласно информации Росстата, чаще всего россиянки рожают первого ребенка в возрасте 26 лет, второго – в 30 лет, а третьего – в 31 год.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в прошлом году пятеро детей стали уже пятыми по счету у 17-летних матерей. Кроме того, четыре 12-летних девочки впервые стали матерями, а подростки старше на год родили 34 ребенка. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил, что в некоторых регионах страны это считается нормальным.