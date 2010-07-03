Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

08:58
08:58
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пятеро детей стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
В 2018 году также четыре 12-летних девочки стали матерями, подростки старше на год родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые. Еще четыре в этом возрасте родили уже второго.
Пятнадцатилетние девушки родили 919 детей, из них 22 – по второму. Мамы 16 лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми.
Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил, что в некоторых регионахтакое считается нормальным.
"Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия – страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе... что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить", – объяснил Вишневский.
"Иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи", – добавил он.
По словам эксперта, репродуктивный возраст начинается с 15 лет, но в этом возрасте обычно никто не рожает. Тем не менее это зависит от того, в какой среде живет человек и как к этому относятся родители, уточнил он.
"Вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт – это вопрос выбора в семье и самой девочки", – констатировал Вишневский.
Ранее стало известно, что в 2018 году большинству женщин, родивших первенца, было 26 лет. Второго ребенка чаще всего рожали женщины в 30 лет, говорилось в данных Росстата. Как утверждают эксперты, средний возраст, когда женщина рожает ребенка, в целом по стране постепенно увеличивается.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: