Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пятеро детей стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В 2018 году также четыре 12-летних девочки стали матерями, подростки старше на год родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые. Еще четыре в этом возрасте родили уже второго.

Пятнадцатилетние девушки родили 919 детей, из них 22 – по второму. Мамы 16 лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил, что в некоторых регионахтакое считается нормальным.

"Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия – страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе... что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить", – объяснил Вишневский.

"Иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи", – добавил он.

По словам эксперта, репродуктивный возраст начинается с 15 лет, но в этом возрасте обычно никто не рожает. Тем не менее это зависит от того, в какой среде живет человек и как к этому относятся родители, уточнил он.

"Вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт – это вопрос выбора в семье и самой девочки", – констатировал Вишневский.

Ранее стало известно, что в 2018 году большинству женщин, родивших первенца, было 26 лет. Второго ребенка чаще всего рожали женщины в 30 лет, говорилось в данных Росстата. Как утверждают эксперты, средний возраст, когда женщина рожает ребенка, в целом по стране постепенно увеличивается.