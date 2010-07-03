Возраст матерей в России увеличился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние десятилетия возраст матерей в России заметно увеличился, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе "парламентского часа" в Госдуме.
По ее словам, первого ребенка россиянки рожают в 25–34 года, а это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается.
К примеру, в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений. В 2018 году их доля не превысила 45%, передает "Интерфакс".
Голикова призвала стимулировать женщин рожать раньше.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о вручении подарочных наборов всем детям, родившимся в Москве, независимо от места жительства их родителей. Родители, не проживающие в Москве, могут претендовать на получение подарочного комплекта в течение двух месяцев со дня рождения ребенка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.