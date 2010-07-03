Возраст матерей в России увеличился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние десятилетия возраст матерей в России заметно увеличился, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе "парламентского часа" в Госдуме.

По ее словам, первого ребенка россиянки рожают в 25–34 года, а это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается.

К примеру, в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений. В 2018 году их доля не превысила 45%, передает "Интерфакс".

Голикова призвала стимулировать женщин рожать раньше.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о вручении подарочных наборов всем детям, родившимся в Москве, независимо от места жительства их родителей. Родители, не проживающие в Москве, могут претендовать на получение подарочного комплекта в течение двух месяцев со дня рождения ребенка.