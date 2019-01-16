Около 2,5 тыс детей появились на свет в столице в праздники

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В столичных роддомах появились на свет 2466 детей в период с 1 по 9 января. 1356 новорожденных – мальчики. Кроме того, за этот период на свет появились 20 двоен.

Руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун отметил, что в новогодние праздники все больницы Москвы работали в обычном режиме и оказывали медицинскую помощь в полном объеме, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня наши роддома и перинатальные центры оснащены всем необходимым современным оборудованием. В них работает квалифицированный персонал, который владеет самыми эффективными методиками", – приводятся в сообщении слова главы департамента.

Подарок от столичного правительства могут получить все родители, чьи малыши родились в Москве. Женщины, которые имеют прописку в другом регионе, нужно оформить свидетельство о рождении ребенка в родильном доме.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал постановление о вручении подарочных наборов всем детям, родившимся в Москве, независимо от места жительства их родителей. Родители, не проживающие в Москве, могут претендовать на получение подарочного комплекта в течение двух месяцев со дня рождения ребенка.