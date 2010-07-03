Назван самый популярный у россиянок возраст при рождении первого ребенка

08:28
08:28
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2018 году большинству женщин, родивших первенца, было 26 лет. Второго ребенка чаще всего рожали женщины в 30 лет, говорится в материалах Росстата.
По словам экспертов, средний возраст, когда женщина рожает ребенка, в целом по стране постепенно увеличивается.
"Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: все чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка", – рассказал RT заместитель директора лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС Сергей Шульгин.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее также отмечала, что за последние десятилетия возраст матерей в России заметно увеличился. По ее словам, первого ребенка россиянки рожают в 25-34 года, а это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается.
К примеру, в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60 процентов от общего количества рождений. В 2018 году их доля не превысила 45 процентов.
Также сообщалось, что жительницы Москвы впервые становятся мамами в среднем на два года позднее, чем другие россиянки. Жители столицы ориентированы на семью с 1-2 детьми. Основная масса рождений в городе приходится на возрастную группу 25-34 года – около 60 процентов. На долю 15-24-летних и старших возрастов – 35-49 лет – примерно по 20 процентов.
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