Москвички становятся мамами на два года позже других россиянок

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Жительницы Москвы впервые становятся мамами в среднем на два года позже, чем другие россиянки.

Об этом сообщила научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскакова по итогам социологического исследования гендерных проблем в Москве.

По ее словам, в столице "сложилась возрастная модель репродуктивного поведения". Жительницы Москвы также позже выходят замуж и чаще разводятся со своими партнерами.

При этом Баскакова добавила, что москвичи, в основном, ориентированы на семью с 1-2 детьми, передает ТАСС.

Основная масса рождений в городе приходится на возрастную группу 25-34 года – около 60 процентов. На долю 15-24-летних и старших возрастов – 35-49 лет – примерно по 20 процентов.

Исследование было проведено по заказу уполномоченного по правам человека в Москве. Объектом стали социально-экономические проблемы положения женщин в регионе.

Британские исследователи ранее выяснили, что женщины в Великобритании рожают первого ребенка в среднем в 30 лет.