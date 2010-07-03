Более половины россиян высказались за равенство полов

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Более 50% россиян высказались за равенство прав и обязанностей мужчин и женщин. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Как выяснили социологи, 62% опрошеных считают, что важно стремиться к полному равенству прав представителей обоих полов. Кроме того, 59% участников опроса призвали к равенству обязанностей мужчин и женщин.

Тем не менее, отметили во ВЦИОМ, у россиян пока нет единого мнения о том, возможно ли равноправие между мужчинами и женщинами в различных сферах жизни. В частности, 42% респондентов уверены, что равноправия можно добиться только в некоторых сферах, а еще 13% назвали такую цель недостижимой.

Как показал опрос, феминистическое движение, выступающее за равенство политических, экономических, социальных и личных прав мужчин и женщин, пользуется поддержкой 31% россиян. При этом еще 22% опрошенных заявили, что "безусловно не поддерживают" феминисток.

Ранее социологи назвали число интернет-зависимых россиян. По данным ВЦИОМ, каждый четвертый взрослый житель страны проводит в Сети более четырех часов в сутки, то есть примерно столько же, сколько и перед телевизором. Отмечается, что интернет-зависимость уже привела к появлению детей поколения digital native, которые пользуются гаджетами с раннего возраста. У них, как выяснили врачи, возникают определенные мозговые изменения.