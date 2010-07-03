Назван возраст, в котором женщины становятся похожи на матерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Британские исследователи провели опрос, чтобы выяснить, в каком возрасте мужчины становятся похожи на своих отцов, а женщины – на матерей. В нем участвовали две тысячи человек.
Как сообщает издание Marie Claire, девушки чаще всего признавали, что стали похожи на своих мам в 33 года. Эксперты связывают это с тем, что в Великобритании женщины рожают первого ребенка в среднем в 30 лет.
В качестве самых неожиданных черт сходства опрошенные женщины называли пробуждающийся интерес к тем же телешоу, что и их мамы. Кроме того, они замечали за собой те же увлечения и ловили себя на употреблении характерных фраз.
Мужчины становятся отцами в среднем в 33,5 года. Как следствие, они начинали ощущать сходство с отцами несколько позже. Проявлялось это тоже иначе: мужчины замечали, что разделяют политические взгляды отцов. Они также стали выключать свет в пустых комнатах, если раньше замечали подобное за родителями.
В прошлом году исследователи узнали, что сохранившие близкие отношения с родителями противоположного пола дети реже страдают от психических заболеваний, непопулярности в школе и других проблем. Специалисты проанализировали данные об 11 тысячах семей. Ученые считают, что близость с родителем противоположного пола ведет к росту самооценки ребенка.
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