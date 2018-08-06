Ученые отметили хорошее психическое здоровье "маменькиных сынков"

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Сохранившие близкие отношения с родителями противоположного пола дети реже страдают от психических заболеваний, непопулярности в школе и других проблем.
Исследователи в области семейных отношений проанализировали данные об 11 тысячах семей. Они выяснили, что привязанные к матерям мальчики или общающиеся с отцами девочки на 40–45 процентов реже страдают от расстройств психики или плохих отношений со сверстниками, сообщает "Газета.ру". Мальчики были счастливее в тех семьях, где родители сохраняли брак, а девочки – при хороших отношениях между членами семьи.
Исследователи полагают, что близость с родителем противоположного пола ведет к росту самооценки ребенка. Поэтому он лучше строит отношения с ровесниками и становится более психически устойчивым.
Ранее ученые заявили, что детские травмы и стресс улучшают развитие мозга. Например, префронтальная кора и миндалины лучше развиты у людей, которые будучи подростками пережили развод родителей или справились с тяжелой болезнью в раннем возрасте.
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