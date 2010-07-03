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Москва 24

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12:03

"В роду близнецов не было". Жительница Химок – о рождении третьей двойни подряд

общество

12:03

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В Химках женщина родила третью двойню

31-летняя Ольга Акопян, родившая третью двойню подряд, поделилась подробностями о своей жизни и предыдущих родах, передает телеканал Москва 24.

По словам Ольги, ни у нее, ни у супруга двойняшек среди близких родственников не было.

"Бабушка рассказывала, что кто-то у нее в роду родил двойняшек, но это был один случай, который она помнит, и все", – объяснила она.

Первые роды пришлись на 19 лет, тогда на свет появилась дочка Алина, потом – Кристина, Карина, Гарик и Настя.

Сейчас у Ольги семеро детей. Пять дней назад родились Аврора и Гаспар.

Врачи утверждают, что беременность, при которой развивается несколько плодов, – редкость. Двойня встречается один раз на 80 родов, тройня – еще реже.

"Женщин с предрасположенностью не так много. Но, безусловно, если женщина овулировала двумя яйцеклетками, то в последующем риск того, что у нее в повторной беременности тоже родится двойня, возрастает в два раза", – объяснил акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

В Набережных Челнах этим летом на свет появились тройняшки Вера, Надежда и Игнат. А подобрать имена для четверых детей сразу пришлось супругам Михайловым из Балашихи. У них родились разнояйцевые близнецы – их принято называть двойняшками.

Отец малышей Николай уточнил, что в роду у его матери двойняшки уже были.

"Такое вообще тяжело сразу ожидать. Но узнали сразу, быстро, буквально через дней 20 после зачатия", – отметил он.

Есть мнение, что двойняшки чаще всего рождаются с помощью ЭКО. Однако к упомянутым семьям это не относится.

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общество

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