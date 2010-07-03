Половина россиян не одобряет необычные имена для детей

Почти половина опрошенных россиян оказалась против необычных имен для детей, передает телеканал Москва 24. Выяснилось, что треть родителей называет детей в честь родственников.
Трендом этого года стали имена героев "Игры престолов". В столице подрастают уже 18 девочек с именем Арья. А в Королеве уже три с половиной года живет Арья Хлопкова.
Муж Елены Хлопковой не был фанатом, но за компанию посмотрел пару сезонов сериала. Имя ему впоследствии понравилось, персонаж тоже никого не оставляет равнодушным. Ждали в семье мальчика и только в последний момент узнали, что будет девочка. Из-за этого ее назвали именем самой мужественной героини сериала.
"Мы к этому готовы не были и подбирали всякие мужские имена. И тут муж увидел и понял, что надежды его разбились на мальчиков, и в сердцах так и сказал: "Значит, будет Арья", – поделилась Елена.
Борис Холмский тоже рассказал о редких именах своих детей. Он пояснил, что, например, Бронимир и Яромила – это простые славянские имена, которые люди немного забыли. По его словам, Бронимир – это русская версия имени Александр. Яромила – "милое солнце". А Добровита они хотели назвать Добрыней, корень "вит" же обозначает "новый виток жизни", пояснил он. Яромиле три года, уже сейчас она называет себя просто Милой. А восьмилетний Бронимир на детской площадке и во дворе представляется как Денис. Мама Анна Холмская уточнила, что он Бронимир нечетко выговаривает "р", поэтому проще называть себя иначе.
В то же время родители не забывают и классические имена: Александр, Михаил, Иван. А девочек продолжают называть Марией, Анной и Анастасией.
Американцы также стали чаще называть своих детей именами персонажей сериала. Наиболее популярны имена Арья и Кхалиси. В 2018 году в честь Арьи Старк назвали 2 тысячи 545 девочек. Это имя занимает 119-е место по популярности среди жителей Штатов.
Имя Кхалиси в честь одной из главных героинь Дейенерис Таргариен находится на 549-й строчке. В прошлом году такое имя дали 560 девочкам.
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