Половина россиян не одобряет необычные имена для детей

Половина россиян против необычных имен для детей

Почти половина опрошенных россиян оказалась против необычных имен для детей, передает телеканал Москва 24. Выяснилось, что треть родителей называет детей в честь родственников.

Трендом этого года стали имена героев "Игры престолов". В столице подрастают уже 18 девочек с именем Арья. А в Королеве уже три с половиной года живет Арья Хлопкова.

Муж Елены Хлопковой не был фанатом, но за компанию посмотрел пару сезонов сериала. Имя ему впоследствии понравилось, персонаж тоже никого не оставляет равнодушным. Ждали в семье мальчика и только в последний момент узнали, что будет девочка. Из-за этого ее назвали именем самой мужественной героини сериала.

"Мы к этому готовы не были и подбирали всякие мужские имена. И тут муж увидел и понял, что надежды его разбились на мальчиков, и в сердцах так и сказал: "Значит, будет Арья", – поделилась Елена.

Борис Холмский тоже рассказал о редких именах своих детей. Он пояснил, что, например, Бронимир и Яромила – это простые славянские имена, которые люди немного забыли. По его словам, Бронимир – это русская версия имени Александр. Яромила – "милое солнце". А Добровита они хотели назвать Добрыней, корень "вит" же обозначает "новый виток жизни", пояснил он. Яромиле три года, уже сейчас она называет себя просто Милой. А восьмилетний Бронимир на детской площадке и во дворе представляется как Денис. Мама Анна Холмская уточнила, что он Бронимир нечетко выговаривает "р", поэтому проще называть себя иначе.

В то же время родители не забывают и классические имена: Александр, Михаил, Иван. А девочек продолжают называть Марией, Анной и Анастасией.

Американцы также стали чаще называть своих детей именами персонажей сериала. Наиболее популярны имена Арья и Кхалиси. В 2018 году в честь Арьи Старк назвали 2 тысячи 545 девочек. Это имя занимает 119-е место по популярности среди жителей Штатов.

Имя Кхалиси в честь одной из главных героинь Дейенерис Таргариен находится на 549-й строчке. В прошлом году такое имя дали 560 девочкам.