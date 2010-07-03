Новорожденную в Москве назвали в честь героини "Игры престолов"

В столице в марте и апреле родились 22 553 младенца, что почти на 1,3 тысячи новорожденных больше чем в прошлом году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, положительная динамика свидетельствует о том, что традиционные семейные ценности остаются приоритетными для молодых горожан.
Чаще всего девочек, рожденных в этот период, называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями). Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами и Максимами. Эти имена пользуются популярностью у жителей столицы уже несколько лет.
Однако некоторые родители давали новорожденным необычные имена. Так, в апреле в центр госуслуг "Мои документы" района Покровское-Стрешнево обратилась семья для регистрации новорожденной с редким именем Арья. Так зовут одну из героинь сериала "Игра престолов". За восемь лет, пока шел сериал, в столице 18 девочек назвали Арьями.
Также в столице есть девочки с такими именами, как Купава и Агата-Мария. Они родились в 2016 году.
В рейтинг самых необычных мужских имен 2016 года входят Цезарь и Варфоломей. А в 2017 году на свет появились Семирамида, Камелия, Хлоя и Ляля.
Новорожденных мальчиков два года назад называли Дональдом, Уолтером, Яго и Томиславом.
Ранее сообщалось, что самым популярным мужским именем в России считается Артем. Такое имя за последние годы чаще всего давали новорожденным мальчикам в 34 регионах страны, в том числе в Брянской области, Пермском и Камчатских краях и в Бурятии. На второй строчке – Александр. Также среди имен для мальчиков популярностью пользуются Максим и Роман.
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