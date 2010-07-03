Названы самые популярные имена для новорожденных у россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым популярным мужским именем в России считается Артем. Об этом говорят данные региональных органов ЗАГС, сообщает RT

Такое имя за последние годы чаще всего давали новорожденным мальчикам в 34 регионах страны, в том числе в Брянской области, Пермском и Камчатских краях и в Бурятии. На второй строчке Александр. Также среди имен для мальчиков популярностью пользуются Максим и Роман.

Новорожденных девочек чаще всего называют именем София. Это имя распространено в 21 регионе, в том числе Москве, Якутии, Мурманской области. За ней следуют Анастасия и Виктория. Также в разных регионах встречаются много новорожденных с именами Арина, Ксения и Аделина.

При составлении рейтинга использовались данные по 53 регионам страны за 2013, 2015 и с 2016 по 2018 годы.

В январе в управлении ЗАГС Москвы назвали самые редкие и необычные имена, которые московские родители дали новорожденным детям в 2018 году. К примеру, в столице живет одна девочка с двойным именем Адель-Иллария. Подрастают также две девочки с "космическими" именами – Виктория Луна и Леонида. Одну маленькую жительницу столицы назвали Ия в память о христианской святой. Также редкими в столице считаются имена Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика.

Среди мужских имен самыми необычными оказались Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель. Двух мальчиков назвали Пересвет и Добрыня. Первое имя носил воин-монах, победивший великана в поединке перед началом Куликовской битвы. А вот второго по популярности после Ильи Муромца героя русских былин и сказок звали Добрыня Никитич. Еще одного новорожденного назвали в столице редким древнеславянским именем Данислав.